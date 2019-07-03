美國之音今天報導，美國現任和前任軍方高級將領說，大陸和俄羅斯正在加快步伐全方位挑戰美國的軍事優勢，但他們仍看好美國應對這些挑戰的前景。

即將卸任美國海軍作戰部長的理查森上將2日在空軍協會主辦的早餐會上說，美國各個作戰領域正出現快速變化，大國競爭的面貌已經今非昔比。

理查森說：「中國和俄羅斯都能在全球範圍內在所有領域與美國競爭。他們在海上、太空和網路領域擁有可觀的戰力，其核戰力也逐步增強。」

美國之音指出，2017年初退役的前美軍太平洋艦隊司令和美軍戰略司令部司令哈尼上將說，他退役才兩年多，但是軍事領域的快速發展令他感到不適合對大陸的軍力現狀作出精確評估。但是哈尼說，大陸奮力追求和應用軍事技術的方式值得美軍高度重視。

哈尼說：「你看看中國人在技術領域展現的興奮、能量和努力就明白了。我們看到他們正盡可能多地掌握技術，無論是自己去研發還是去其他地方獲得。當我們審視所有作戰領域時，我們必須要關注他們整體上的技術更新以及他們打算未來如何使用這些技術。」

美國國防部2018年公布新的國防戰略，視大陸和俄羅斯為最大的競爭對手，並提出要加快美國的軍事現代化進程，以維持美軍長期擁有的優勢。

理查森上將表示，從構思到研發、從製造到投入使用，美國軍事現代化步伐太慢，有被競爭者迎頭趕上的風險。

美國之音報導，主持早餐會的美國空軍協議蜜雪兒學會戰略遏阻研究部主任彼得．胡西說，美國各部門需要共同努力、加快軍事技術的研發和應用。

胡西說：「我們應該停止讓審批文件和法律問題、讓法院、國會和行政部門的一些閒雜人員拖延我們必須要做出的決定。我們不能再養尊處優地等待。難道要等到別人打過來嗎？」

理查森上將在審視美軍面臨的大國競爭時說，美國享有競爭對手沒有的一些優勢，包括在各個戰區的盟友關係，並相信這些優勢有助於美國應對大國競爭者的挑戰。

(中時 )