中共黨媒《環球時報》1、2日連發兩篇社評：〈對暴徒衝擊香港立法會的行徑大聲說不〉、〈法治是香港核心價值和世界共同價值〉；《人民日報》用戶端2日也發表評論員文章〈堅決支持特區政府對嚴重違法行為追究到底〉；同一晚，央視《新聞聯播》和《中國新聞》欄目更連播兩篇「不許亂港！」總台評論員文章〈央視快評：香港的法治不容挑戰〉、〈國際銳評： 干預香港事務和中國內政的圖謀絕不會得逞〉。

新華社稱，一些極端激進分子暴力衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，對香港法治的極大挑釁和踐踏，是對香港廣大民眾利益和福祉的極大危害，嚴重破壞了香港的社會安定，受到了各界的共同譴責。香港特區行政長官林鄭月娥指出，對於任何違法行為，特區政府必定會追究到底。

文章指出，法治一向是香港社會珍惜的核心價值理念。但一些極端激進分子卻以反對特區政府有關條例修訂為藉口，暴力衝擊香港立法機構。這種嚴重違法行為，踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港廣大市民的根本利益，是對「一國兩制」底線的公然挑戰。對這些暴力分子，絕不能姑息；對這樣的行徑，必須依法嚴懲。

新華社表示，暴力衝擊立法會事件警醒廣大香港市民，無論什麼人都不能以撕裂社會、破壞法治為代價追求所謂政治目的。香港市民應堅定支持特別行政區政府和警方依法履行職責，警惕少數人別有用心趁機製造混亂，堅決防範外國勢力損害大陸主權安全和香港繁榮穩定的圖謀。

(中時 )