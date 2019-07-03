台中市政府打算為了防治空污，擬限制台中火力發電廠的生煤使用量，甚至在冬季更將限制五部機組發電，經濟部長沈榮津今（3）日呼籲，希望在同理心看待台中空氣品質的同時，也要思考，電力大家要用，希望能共體時艱。

沈榮津今早出席台灣高鐵、工研院、台灣車輛公司共同舉辦的「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，會前被媒體問到此議題時，沈榮津特別呼籲，大家要共體時艱。

沈榮津說，從台中鄉親立場考量，需要顧慮台中的空氣品質，同時也要適度考慮供電系統，因為供電系統要整體考量，台中市府聲稱台電有新增三機組，但台電同時也有老舊機組要除役的問題。一增一減，經濟部需要考慮電力的備載容量。沈榮津強調，希望在同理心看待台中空氣品質的同時，也要思考，電力是大家要用，希望大家能共體時艱。

媒體追問，台中市府聲稱限制台中火力發電廠的生煤使用量，與法有據，請經濟部不要拿數據恐嚇人民。沈榮津重申，沒有誰恐嚇誰的問題，大家要講道理，電力大家要使用，要理性看待，空氣品質、供電問題，需要一起取得平衡點。

(工商 )