108大學指考歷史科於今日上午登場，高中歷史科教師群認為，今年試題中間偏易，考生如能理解歷史課本內容，應有不錯的成績表現；而在試卷當中，最有趣的題目為選擇題第16題，呼應時事並將「拆銅像」列為題幹，讓考生判斷相關時空背景，讓人眼睛為之一亮。

建國中學歷史教師莊德仁分析今年歷史出題特色，即在於測驗基本歷史知識的試題偏多，近年來流行的「閱題理解」題型比往年縮減。關於史學方法，尤其是資料證據的試題，占有一定比例，考生需謹慎閱讀思考文章的脈絡，才能判斷合理的答案。

莊德仁表示，在試題形式的部分，簡述題比例較高，其次則是史料閱讀形式，圖表題共有5題，比例較去年增加。

至於冊數分布，莊德仁說，第一冊台灣史共9題、第二冊中國史共8題、第三冊中國／世界史共10題、第四冊世界史共8題、選修上冊共3題、選修下冊共4題。與去年相較，中國史配分略增，涉及高三歷史選修下冊概念的試題增多。

中山女高歷史教師邱永春提到，今年指考歷史大多是不需要複雜思考的題型，不過仍有部分題目出題極具巧思，像是選擇題第16題提到，淡水某中學校園設有一座馬偕牧師銅像，不堪社會輿論批評並咒罵是「鬼畜英美」，校長在壓力之下而將銅像拆除，並藏入倉庫，讓考生以選項對應事發時空背景；另外則還有選擇題第31題，題材選自明末清初思想家顧炎武《日知錄》，讓考生判斷古代驛站的驛傳情況

邱永春指出，今年指考歷史最難的題目為非選擇題第二題，題幹描述四川「僚人」起源，讓考生判斷所屬時空背景，此提出題涉及史學方，具有難度，不過類似題行在近4至5年間都時常成為考題。

(旺報 )