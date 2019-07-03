徐若瑄。（《VOGUE》雜誌提供）

徐若瑄。（《VOGUE》雜誌提供）

徐若瑄。（《VOGUE》雜誌提供）

徐若瑄（Vivian）接受新一期《VOGUE》訪問，透露長期以來雖睡眠不足，心卻是快樂的，「因為我所做的，都是我喜歡的事情，都讓我覺得很有趣；讀碩士是一件很好玩很有趣的事情，演員很好玩，音樂也很好玩，甚至做媽媽、做老婆我都覺得很好玩。而因為好玩，我會一直綻放自己的光芒，雖然累，但是我玩的很開心」，她說「我玩故我在」。

很多人可能會覺得，結婚生小孩之後就應該要考慮放棄工作，但為什麼要放棄呢？Vivian說：「我從來不覺得我應該要放棄自己的工作，因為那樣我會變得不快樂，因為這份工作陪伴我太久了，如果放棄我會空掉，即使我的生活很幸福，我仍舊會覺得空掉了好大一塊，不行，我人生的這一塊不能空掉。」

她自認EQ高，但不代表就不會失控，尤其是MC（月經）要來的前幾天，脾氣就會特別的躁，人的火氣也會變大，那時身邊的人就會被她一片掃過，她事後也會道歉。情緒管理其實是一種學習，曾經20幾歲的時候，有回她坐在工作人員的車子，當時因為工作人員沒有盡到該盡的責任，她憤怒到車子停下來等紅綠燈時，就從車子裡奪門而出，現在回想來，「如果是現在，我應該會用更成熟的方式處理吧」。

為了能夠持續做自己想做的事，徐若瑄人生中幾乎5分之4的時間都在減肥，常常得認真計算著何時需要節制，何時可以放肆的吃。因為現在一個禮拜最多大概只能瘦3公斤左右，所以如果2、3個禮拜後才要工作，她剛開始就會吃得很盡興；如果一個禮拜後就要工作，每天只會吃少少的。

做著自己喜歡的事，還有很多的事情想做，例如擔綱電影《孤味》的監製，將自己原有的才華，延伸出更多觸角的發揮；例如發出瘋狂宏願：繼完成碩士學位後，將挑戰劍橋的英文檢定，她說一直想要把英文學好。別人看徐若瑄或許很瘋狂，但她說「我喜歡這麼瘋狂的自己」。

(中時 )