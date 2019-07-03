台中張姓男子日前送友人到大甲火車站搭車，與另名男子爆發口角，並遭對方持利器劃傷，車站前濺血嚇壞過往旅客。據了解，被害人與嫌犯彼此熟識，涉嫌傷人的嫌犯昨晚到案說明，他向警方指稱，被害人當時嗆他「卡細聲ㄟ」，還附帶三字經，他不甘當眾辱罵，才會隨手拿起鐵片劃傷張男。

大甲張姓男子在臉書發布手掌滿是鮮血照片，並表示，他30日晚間送朋友到大甲火車站搭車，只說了一句「可不可以不要在那邊大小聲」、「阿是怎樣」，原以為對方是拿棒球棍，用手擋「才知道是刀子」，唉......洗澡都有困難。

大甲火車站前發生傷人濺血事件，過往旅客及網友都人心惶惶。警方獲報後，立即介入調查，並掌握砍人男子身分，查出嫌犯與被害人彼此認識，平時會相約飲酒。

承辦員警昨晚通知嫌犯到案說明，嫌犯向警方指稱，張男當時嗆他「卡細聲ㄟ」，還附帶三字經，他不甘遭當眾辱罵，才會拿鐵片劃傷張男。警方聯繫張男製作筆錄，但張男稱還在酒醉或推託沒空，若張男提告，會以傷害罪將嫌犯移送，否則會先依社維法送辦。

(中時 )