長榮航空勞資昨進行罷工後第二次協商，訴求雖有進展，但仍未談完全部內容，罷工今進入第14天，在資方連續出招下，已有越來越多空服員對工會失望，回頭領取三寶欲向公司報到，排隊等待簽字的空服員大排長龍。

長榮航空證實，目前有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶。而在空服員陸續歸隊下，7月運能繼續回升，11日之後可恢復到7成運能。

(中時 )