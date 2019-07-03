領三寶大排長龍 長榮：600人要歸隊 11:452019/07/03 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員大排長龍，等待領取三寶。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空勞資昨進行罷工後第二次協商，訴求雖有進展，但仍未談完全部內容，罷工今進入第14天，在資方連續出招下，已有越來越多空服員對工會失望，回頭領取三寶欲向公司報到，排隊等待簽字的空服員大排長龍。 長榮航空證實，目前有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶。而在空服員陸續歸隊下，7月運能繼續回升，11日之後可恢復到7成運能。 (中時 ) #空服員 #長榮 #航空 #公司 #排長 也許您會感興趣 推薦閱讀 道歉空服員 確定跳槽星宇 04:102019/06/29 生活新聞 與工會協商破局 長榮航發千字聲明 21:372019/06/29 生活 從上桌到破局 皆因18金釵 04:102019/06/30 生活新聞 長榮18金釵落跑罷工 民航局要找業者釐清 19:082019/06/30 生活 18金釵涉曠職 民航局要查 04:102019/07/01 生活新聞 看衰協商!空服工會2日上凱道 要小英聽心聲 11:172019/07/01 生活 回應「秋後」條款 長榮：0508不可能讓 15:242019/07/01 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 15:432019/07/01 生活 長榮航：工會玩兩面手法 16:452019/07/01 生活 罷工空姐粉衣上凱道 給蔡英文的信…摺成紙飛機射出 00:052019/07/03 生活 生活熱門新聞 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 - 生活 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 - 中時 罷工空服拿不回三寶？工會神回：大雨害的 - 生活 - 中時 70kg教練被館長隨便扔 網：拳王穩死 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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