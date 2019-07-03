國民黨將在7月7日上凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，前立法院長王金平今受訪表示，自己當天行程多，黨中央也沒有刻意來邀請，「所以我還是依照我的行程走」；此外，談及本週接連兩天將與高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘進行直播，王則強調，這次所有直播都不談政治，是談政治外一些事情，盼大家輕鬆愉快，能讓選民了解參選人的另一面。

王金平今召開記者會表達對國民黨初選的憂慮，他受訪也重申，如今各陣營都焦慮，所以自己才要把這個狀況直接向黨中央反應，盼能針對問題好好向選民說明。被問及是否有哪個陣營來聊過這件事？王回應「當然有」，但不談這個問題，反正是有這種現象、疑慮，大家都很清楚。

至於外傳郭台銘若初選沒順利出線，有退黨參選可能？王金平僅稱「那你要去請教他，不是我能夠幫忙回答的」。媒體追問，如此一來是否又破壞團結？王回，現在都是假設性的。

另外，對於本週將與韓國瑜、郭台銘開直播，王金平則說，自己不只找了這兩位，還找了前台北縣長周錫瑋，以及蔣萬安、顏清標，而剛好這個時間點韓、郭都在高雄，其他人則尚未聯繫，「我想我們還是可以繼續來跟他們多做溝通」。

他接著說，先前也與張亞中深談了一個小時，談有關國家的各種大政問題，雙方交換過意見，「但是我要聲明一下，我這次的所有直播，從來不談政治，就是談政治外一些事情，希望大家輕鬆愉快，能夠來讓我們的選民了解參選人的另外一面」。

(中時 )