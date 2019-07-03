長榮勞資昨日歷經11小時的馬拉松協商，團體協約簽署仍破局。交通部長林佳龍表示，目前雙方已有初步共識，且本次罷工訴求與飛航安全無直接關係，現有爭議主要都是公司內部事項，不應在因此對旅客產生傷害，呼籲長榮勞資儘速簽約、結束罷工，「不要再拖」。

長榮空服員鬧罷工，自罷工日至19日共取消2263班、影響40萬6684名旅客。長榮營收已損失23.6億，全台旅行業者損失也逾18億元。勞資雙方昨舉行罷工後第二次協商，結果並無進展，據了解，長榮在提出的團體協約中，要求工會同意「罷工預告期」，但工會不同意。

交通部長林佳龍今表示，交通部持續進行應變疏運工作，航空秩序維持良好，他說，罷工落幕後續將檢討相關法令制度，確保乘客、產業應有權益，不受到罷工有太大影響。

林佳龍坦言，此次長榮空服員罷工訴求與飛航安全沒有直接關係，且昨日協商已有共識，剩餘議題多是公司內部問題，呼籲勞資雙方儘速簽約、結束罷工，不要再因為內部爭議損及乘客利益，否則對公司的永續發展也會有嚴重傷害，他也直言「有基本共識後就不要再拖、越快結束越好」。

(中時 )