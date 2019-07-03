中職今年好不容易迎來味全龍回歸，外界甚至有第5隊加入後，一舉吸引第6隊的期待，未料第5隊味全龍才剛參與選秀，又傳出尋求3連霸的Lamigo桃猿打算求售。然而，桃猿是最近7年5度奪冠的勁旅，主場票房也有口碑，轉手價格會否突破1995年俊國熊轉賣變興農牛的5.27億中職紀錄，值得觀察。

中職第1支轉手球隊是俊國變為興農，1995年底興農先取得俊國熊55％股權，更名為興農熊，斥資2.9億，隔年6月再以2.37億取得完全經營權，前後共砸下5.27億，更名為興農牛隊。

從俊國到現今的富邦悍將，總共換過4任老闆，也是中職賽史轉手次數最多的球隊。2012年底義聯集團接手興農牛，改名為義大犀牛，2016季中再拋出求售消息，最後由富邦金控以3億元買下，這也是中職最近一次有球團經營權易主。

中職歷來轉手第2高價紀錄，則是2013年底中信金控以4億元買下老牌勁旅兄弟象，改名為中信兄弟迄今。若將興農買俊國的5.27億，視為中職受假球賭害前的巔峰價碼，冠軍猿若有金控等級的企業出手，有機會挑戰中信兄弟的4億元紀錄。

(中時電子報)