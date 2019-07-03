楊千霈目前懷孕7個多月。（《嬰兒與母親》提供）

楊千霈帶著女兒接受《嬰兒與母親》訪問，今年即將成為二寶媽的她，分享如何平衡工作與家庭，懷孕又要帶娃寶的媽咪生活，帶給她什麼樣的挑戰？她說，生完娃寶後，就希望在娃寶1歲多讓她當姊姊，「其實我停奶之後的2個月就懷孕了」。

楊千霈坦言，這一胎比較不穩，即使到第4個月都還在吃安胎藥，而且還是會出血，跟第1胎狀況差很多。她嘆說，第1胎完全就是零狀況，沒有孕吐，也不用吃安胎藥。這胎醫生說是因為著床位子有點下面，靠近子宮頸，所以只要一用力很容易就出血。但現在已經7個月加上胎盤往上走，所以算穩定。

現在對楊千霈來說，就是一直感覺到寶妹的存在，但就覺得這顆肚子怎麼讓她累成這樣，洗個碗、洗把臉、卸個妝都覺得腰好痠，所以期待寶妹趕快出來，等她出來之後，楊千霈就想要正式封肚。

楊千霈分享自己會想再生一個，是因為自己是獨生女，從小到大沒有兄弟姊妹的經驗，很想知道手足情誼是怎麼樣。她分享之前看的影片。片中妹妹有2年沒有看到哥哥，在她畢業當天看到哥哥出現整個大哭。楊千霈看得很感動，甚至有點眼眶泛淚，她在想手足情是這樣嗎？因為自己沒有這樣的經驗，因此她希望娃寶能有這樣的親情，這也是為什麼想趕快生的原因。

面對未來的二寶生活，楊千霈首先想到令她頭大的哺乳生涯，「要輪迴的再擠奶、脹奶，想到就痛苦」，加上她下半年還有一些主持跟計畫，楊千霈也在想自己是不是真的能兼顧好，會有點擔心到時候要忙工作又要親餵，要帶老大又帶老二。

(中時 )