台南5天內出現4例本土性登革熱，台南市長黃偉哲原訂7月5日要出發前往日本促銷台南芒果，因應嚴峻登革熱疫情，決定取消日本行，他上午表示，防疫如同作戰，現在防疫工作擺第一，今天下午他將率隊到東菜市場進行化學防治，上午也先在安平舉辦登革熱防疫共同合作宣言及教育訓練，指示擴大民間團體納入防疫協力網絡。

被問到高雄市長韓國瑜在臉書直播說要和台南一起防疫登革熱，黃偉哲說，高雄鄰近台南，高雄重感冒，台南也會有影響，台南和高雄市唇亡齒寒，台南願意和高雄合作防範登革熱。

對於韓國瑜開直播批評行政院核給高雄市防疫經費說，如果行政院今天要人給人要錢給錢，但現在「寧給外人，不給家人」一事，黃偉哲則未回應。黃偉哲說，雖然中央部分經費還沒發下來，但台南市政府已編列防處經費先使用，無論中央或地方的錢都是錢，台南不會先動用中央防疫經費再花地方的錢，相信高雄也一樣。

黃偉哲表示，此次防疫動員比較早、動員層面也較廣，感謝有這麼多志工，迅速建置防疫的聯繫網絡，疫情掌控等專業事情交給衛生局防疫小組，但，孳生源清理以及整個社區清潔的維護，阻斷傳染途徑，有賴各位志工幫忙，過去曾發生里長僱工困難，今年僱工費用會優先到位，讓里長趕快僱工，配合志工孳清。

黃偉哲說，由於前3例感染途徑與東菜市場有地理共通點，市府將盡速去東菜市場孳清，加強防疫工作的強度跟廣度。黃市長也提醒，安平也有市場，也應該注意孳生源清理，尤其市場有時候光線比較暗，加上攤販清理會用水，容易產生蚊子或孑孓，所以一定要常常孶清。

黃市長強調，這一、兩天爆發的新病例，基本上都是屬於同一波，市府會戒慎恐懼處理，4年前累積防疫經驗會再深化，4年前所帶給市民記憶猶新的痛苦會減輕，希望大家一起動起來，將防疫工作做好。

(中時 )