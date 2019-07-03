瞬間大雨 台南小東地下道封閉 安南區安通路也積水 12:012019/07/03 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市今天早上降下瞬間大雨，造成北區小東路地下道積水一度超過40公分。(曹婷婷翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市今天早上降下瞬間大雨，造成北區小東路地下道積水一度超過40公分。(曹婷婷翻攝) 台南市今天早上降下瞬間大雨，造成北區小東路地下道積水一度超過40公分，清晨7點多封閉2個小時，隨後恢復通車，安南區安通路接近北安路段也有大面積的積水，不過都在1、2個小時後排除狀況。 台南市政府水利局雨水科長吳書旭表示，安南區積淹水原因，主要是瞬間降雨量太大，在雨勢較小後約1小時即退水。至於小東地下道積水，因該處容易積水，每當有大雨就封路，今天動用4台抽水機抽水，約在1小時水退後通路。水利局說，因附近有鐵路地下化施工，部分土石被大雨沖落，已請鐵路局包商清除土石。 (中時 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 - 生活 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 - 中時 罷工空服拿不回三寶？工會神回：大雨害的 - 生活 - 中時 70kg教練被館長隨便扔 網：拳王穩死 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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