台南市今天早上降下瞬間大雨，造成北區小東路地下道積水一度超過40公分。(曹婷婷翻攝)

台南市今天早上降下瞬間大雨，造成北區小東路地下道積水一度超過40公分，清晨7點多封閉2個小時，隨後恢復通車，安南區安通路接近北安路段也有大面積的積水，不過都在1、2個小時後排除狀況。

台南市政府水利局雨水科長吳書旭表示，安南區積淹水原因，主要是瞬間降雨量太大，在雨勢較小後約1小時即退水。至於小東地下道積水，因該處容易積水，每當有大雨就封路，今天動用4台抽水機抽水，約在1小時水退後通路。水利局說，因附近有鐵路地下化施工，部分土石被大雨沖落，已請鐵路局包商清除土石。

(中時 )