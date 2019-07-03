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日前館長陳之漢被中國大陸著名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒隔空嗆聲，揚言單挑他，還說「一回合還站著就算你贏」。有網友分析，館長體重115公斤，對上體重只有73公斤的練喻軒，「量級差太多真的不用打了啦！」、「任何能抓人擒抱壓制的穩死」。

過去館長2019年1月拍攝的影片，找來體重70公斤的教練示範對抗，館長伸手一抓，隨便就把教練抬起來、雙腳懸空壓在牆上，最後像沒重量一樣，往旁邊一扔就結束，把70公斤的教練當空氣。

因此，網友在PTT發文分析，直呼說館長會輸的人會不會太好笑？「量級的差距在格鬥場上非常的巨大，在怎麼說阿館年輕的時候在台灣無限量級裡找不到對手欸」、「之前有個俄羅斯新聞，mma選手跑去夜店亂，結果被保鏢打死。量級差距就擺在那邊，何況阿館本身格鬥技巧也不弱。」認為館長會輸很難。

對此，網友紛紛留言，「館長教綜合格鬥的，有人卻質疑其實力..」、「那體量館長光抱技就秒殺拳王」、「比無限制格鬥衝過去抱起來遊戲結束」、「世界上任何格鬥技巧都沒辦法克服量級差異，主要原因就是無法抵擋被抱起來壓下秒殺」。

(中時電子報)