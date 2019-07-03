記者張語庭／綜合報導

華為創始人任正非最近接受採訪時，回應美國總統川普在G20期間允許美國企業繼續向華為供貨的表態。任正非稱，川普作出的軟化的承諾對華為影響不大，並誓言將繼續讓華為減輕對美國供應商的依賴度。他指出，川普的聲明對美國企業有利，不過華為也願意從美企購買產品，但這對華為正在做的事情沒有太大影響。

任正非表示，川普決定軟化針對美國公司向華為銷售晶片和軟件的禁令，對其業務不會產生「太大影響」，公司正在適應美國對其敵視的新時代。但他也提及，川普的聲明對美國企業有利，華為也願意繼續從美企購買產品。但我們看不出這對華為正在做的事情有太大影響，華為仍將專注於做好自己的工作。

在外部壓力之下，我們變得比以往任何時候都更加團結，如果不被允許使用美國部件，我們對自己使用大陸和其他國家制造的部件的能力非常有信心。並稱，目前的根本問題，是美國要取消實體清單，而不是延緩。延緩實體清單最痛苦的是美國公司，而不是華為。

華為不怕美國「實體清單」的打擊，是基於三個基礎條件。任正非表示，第一、內部高度團結一致，川普打擊我們以後，大家工作幹勁和熱情更加高漲。第二、建立廣泛的統一戰線，美國公司不供應器件了，我們並不遷怒他們，還是要積極與它們合作。無論外國企業還是大陸企業，只要能給我們提供幫助的企業，都要加大合作。這就是「得道多助、失道寡助」。

第三、堅持「大方向要正確」。美國打擊我們的5G，只是我們網絡聯接產業的一部分，我們不只是5G領先世界，光傳輸、光交換、接入網和核心網也是遠遠領先世界的。這個產業依靠我們自己的晶片和軟件，完全可以獨立存在，不受美國影響。

在談及外界關注的晶片業務時，任正非表示，我最關注的不是晶片，因為我們自己的晶片其實比美國的先進。所以，美國的實體清單對我們沒有死亡威脅。技術層面都很容易解決，只是需要時間，所有存在的「洞」，華為都是有能力補起來的。

(中時 )