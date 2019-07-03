台塑六輕台化公司4月7日發生氣爆意外，造成麥寮、台西2鄉農漁業汙染、屋舍受損，至今仍未進行賠償，「台西養殖權益促進會」3日決定聯合麥寮鄉氣爆受害者共同於8日封路圍廠，強調氣爆發生已近3個月，台塑只會推拖搪塞，只好用激烈手段爭取自身權益。

麥寮鄉六輕工業區台化芳香烴3廠4月7日因液化石油氣洩漏導致氣爆，大量煙塵、泡綿飄散到農田、漁塭、畜牧場，部分房舍也因氣爆受損，麥寮鄉與臨近六輕的台西鄉受害民眾多次陳情抗議，要求賠償並加強工安機制，但雙方一直無法達成共識。

「台西養殖權益促進會」理事長林源泉表示，台西鄉養殖漁塭達上千公頃，氣爆後文蛤、魚蝦收成大受影響，要求比照麥寮鄉賠償，但台塑卻置之不理，促進會上千名成員因此決定與麥寮鄉氣爆受害者聯手合作，於8日發動封路圍廠抗議行動。

林源泉指出，經促進會與麥寮鄉「台化氣爆自救會」研議後，封路圍廠行動將於8日清晨6點展開，封閉進出台塑六輕的3條主要道路，包括154縣道、工業路（雲特1號道路）、北堤聯絡道路，藉此要求台塑企業出面處理氣爆善後事宜。

麥寮鄉「台化氣爆自救會」則強調賠償事宜可以等，但居民的生命財產安全不能等，封路圍廠是不得已的手段，最終目的是「要工安、護生命」，呼籲台塑企業不要輕忽眾人的決心，盡速提出工安改善與賠償方案。

(中時 )