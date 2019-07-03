中職衛冕者Lamigo桃猿今天傳出轉售消息，下午4時將於職棒聯盟召開記者會宣布，據了解，贊助桃猿已經第3年的新光金控集團，最有可能成為桃猿的新老闆，也讓中職成為中信、富邦、新光三大金控爭雄的局面。
桃猿目前是中職唯一由中小企業支持的隊伍，一向積極爭取異業結盟與贊助，新光就是其中之一。而新光大公主吳欣盈對棒球也很有興趣，一如中信有辜仲諒、富邦有蔡承儒，都是企業有喜愛棒球的小老闆，接下棒球隊的可能性最高。
(中時電子報)
中職衛冕者Lamigo桃猿今天傳出轉售消息，下午4時將於職棒聯盟召開記者會宣布，據了解，贊助桃猿已經第3年的新光金控集團，最有可能成為桃猿的新老闆，也讓中職成為中信、富邦、新光三大金控爭雄的局面。
桃猿目前是中職唯一由中小企業支持的隊伍，一向積極爭取異業結盟與贊助，新光就是其中之一。而新光大公主吳欣盈對棒球也很有興趣，一如中信有辜仲諒、富邦有蔡承儒，都是企業有喜愛棒球的小老闆，接下棒球隊的可能性最高。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。