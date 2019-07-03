新光金控早在2017年就推出與桃猿隊的聯名信用卡。（新光FB翻攝）

中職衛冕者Lamigo桃猿今天傳出轉售消息，下午4時將於職棒聯盟召開記者會宣布，據了解，贊助桃猿已經第3年的新光金控集團，最有可能成為桃猿的新老闆，也讓中職成為中信、富邦、新光三大金控爭雄的局面。

桃猿目前是中職唯一由中小企業支持的隊伍，一向積極爭取異業結盟與贊助，新光就是其中之一。而新光大公主吳欣盈對棒球也很有興趣，一如中信有辜仲諒、富邦有蔡承儒，都是企業有喜愛棒球的小老闆，接下棒球隊的可能性最高。

(中時電子報)