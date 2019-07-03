夏季是食品中毒的好發季節，除了高溫易令食物變質，盛開的花草樹木也是民眾中毒的來源。根據食藥署統計，我國近5年食品中毒案件約介於4000至6000之間，中毒來源以細菌為主，但隨著檢測技術的進步，近年已被病毒取代，成為最常見的中毒來源。

5年來，我國中毒人數呈現高低起伏的狀況，2014年共4504人中毒、2015年增至6235人、2016年減至5260人、2017年再度增至6232人、2018年則降為4616人。以去年為例，中毒病因前三名分別為病毒、細菌及天然毒素。

諾羅病毒是最常見的病毒中毒類型，在去年398件中毒案件中，佔95件。諾羅病毒主要透過糞口傳染，曾有民眾因食用未徹底加熱的貝類，引起食物中毒。食藥署表示，諾羅病毒感染的主要症狀是噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，全身性症狀則有發燒、倦怠及肌肉痠痛。

細菌引起的食品中毒當中，去年以金黃色葡萄球菌居多，案件數達31件。食藥署表示，金黃色葡萄球菌廣泛存在於動物鼻腔、皮膚、毛髮等，尤以化膿的傷口分佈最多。一旦染上食品，不易因加熱而破壞，因此在調理食品時，應著重手部的清潔。中毒的症狀包括噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫及輕微發燒。

食藥署食品組簡任技正林旭陽提醒民眾，應維持良好衛生習慣。處理食物時，將食物充分加熱，以免將病毒、細菌吃下肚。若吃不完，也應妥善保存，以免細菌滋生。針對食品業者，食藥署也將持續不定期派員稽查，適時進行宣導，以維護食品安全。

(中時 )