台南驚傳龍捲風？仁德區二行里今天上午9點左右傳出一陣狂風暴雨，襲擊大馬路上的招牌、電線，不少居民稱是龍捲風造成，現場一片狼藉， 所幸無人受傷，現場正在進行善後。

二行里長吳忠慶表示，受災範圍以行大二街為主，長度約50公尺，事情發生在上午近9點，當時突然一陣狂風暴雨，目前招牌、鐵皮堆滿馬路，正在進行移除。

(中時 )