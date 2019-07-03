台南驚現龍捲風 馬路一片狼藉 12:182019/07/03 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 仁德區二行里今天上午9點左右傳出一陣狂風暴雨，襲擊大馬路上的招牌、電線，不少居民稱是龍捲風造成。(曹婷婷翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南驚傳龍捲風？仁德區二行里今天上午9點左右傳出一陣狂風暴雨，襲擊大馬路上的招牌、電線，不少居民稱是龍捲風造成，現場一片狼藉， 所幸無人受傷，現場正在進行善後。 二行里長吳忠慶表示，受災範圍以行大二街為主，長度約50公尺，事情發生在上午近9點，當時突然一陣狂風暴雨，目前招牌、鐵皮堆滿馬路，正在進行移除。 (中時 ) #龍捲風 #馬路 #現場 #招牌 #暴雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易戰擦亮越南經濟招牌 04:092019/06/30 產業財經 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 10:242019/06/30 政治 半路被猛虎狂追影片曝光 網嚇瘋 13:502019/07/01 日常 司法院長許宗力公開信 要擦亮「公正廉明」招牌 14:472019/07/01 社會 影》屏東驚見龍捲風侵襲！網友嚇到狂譙 17:512019/07/01 生活 林邊鎮安、南州萬華「陸龍捲」一片狼藉 6旬嬤直喊阿彌陀佛 19:462019/07/01 社會 法官法修正 許宗力盼重新擦亮招牌 04:102019/07/02 社會新聞 一陣暴雨 龍潭低漥路面成水鄉澤國 19:522019/07/02 生活 暴雨突襲桃園市 平鎮淹出10公分水漥 21:572019/07/02 生活 社會熱門新聞 2男開冷氣車內「睡死」 原因曝光 - 社會 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 台南驚現龍捲風 馬路一片狼藉 - 社會 - 中時 色男4年偷拍上百女如廁 台大北一女都受害 - 社會 - 中時 美髮「小王」戀人妻 傳裸照嗆綠帽夫：你老婆很厲害 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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