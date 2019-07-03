基隆市私立二信高中普通科學生沈佳佑（右）、高明濬（左）認為，指考歷史科題目考很多中國史，其中文言文很多，需要有一定的國文程度。（張穎齊攝）

大學指考邁入第3天，歷史科今（3）日上午10時結束，位在基隆海大考區的二信高中考生表示，這次歷史科有一點難度，中國史考最多，而中國史中考很多文言文，「有的文言文甚至比考國文還難！」不過，在選填題也有彈性的題目，會問考生的看法，並非制式、統一的答案。

「難易度算中上！」基隆市私立二信高中普通科學生沈佳佑表示，這次共分單選、多選、選填3大題，其中選填題比較難，中國史考最多，幾乎都是文言文，需要有一定的國文程度：世界史則還好，台灣史考得偏少，有提及日據時期，強制原住民遷徙的題目，另外中國史有考文化大革命，敘述是客觀的。

「歷史考的中國史文言文，比國文還要難！」基隆市私立二信高中普通科學生高明濬說，題目有考每一個朝代的制度，比如「驛站」等，考題中印象較深刻的是選填題考「僚人」的大題，講述遷徙到四川的民族，這題有三段敘述，要判斷哪些敘述是一致，其中有一個錯誤，然後會問「你覺得為什麼？」，較為靈活。

有考生指出「題目綽綽有餘」，也有考生說「快要來不及作答，直到最後一秒才寫完！」另外，此次考題幾乎沒有和生活、時事、政治沾到邊的題目。

此外，海大提及，今天指考最後一天，基隆考區特殊試場的社會組考生沒有來考，聽說是已經申請到學校了，不過監試人員還是每節課都去監考。

(中時 )