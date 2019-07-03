一名58歲的男子，某次前往阿里山時，看見路邊盛開的果實，誤以為是桑葚而摘下。服用了10顆以後，出現噁心、意識不清的症狀，到院時血壓飆至197／112mmHg，被送入加護病房，原來他誤服了具毒性的台灣馬桑，嚴重時恐致死。

北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，台灣馬桑常見於菲律賓及台灣，外觀類似桑葚，全株都有毒，又以枝葉、種子毒性最強，含有馬桑毒素。若誤食嫩葉及未成熟果實，可造成全身發麻、冒冷汗、心跳減緩、呼吸加快、痙攣、昏迷的症狀，甚至死亡。

該男子是台灣唯一一例誤食台灣馬桑的案例，到院時意識不清，伴隨抽蓄症狀。醫師投以抗抽蓄藥物後，將其安置於加護病房，經過幾天的治療，3天後狀況穩定，轉至普通病房，並在隔日出院。

食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，夏季花草盛開，常有民眾為養生，採摘不明植物服用，進而引起中毒。楊振昌舉例，曾有民眾聽聞苦楝可治療便秘而中毒，國外亦有民眾將外觀與人參相似的美洲商陸吃下肚而致死的案例，提醒民眾務必小心。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，若需判斷食品的安全性，民眾可參考考食藥署「可供食品使用原料彙整一覽表」，勿隨意吃下不明植物。一旦食用不明植物、產品，出現身體不適的症狀，千萬不要以為是正常現象，應迅速就醫，同時保留食餘檢體，以利後續診斷與治療。

(中時 )