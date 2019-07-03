驚傳中華職棒Lamigo桃猿隊將易主？桃園市長鄭文燦3日指出，知道Lamigo桃猿隊正在尋找適當的企業支持，但是有三不變原則，包含和桃園市政府的合作不變、在青埔國際棒球場的位置也不會變，Lamigo的名稱也不會變。

鄭文燦表示，Lamigo是單一企業，按照體育減稅條例減不了多少稅，因為它母企業比較小。相較其他4隊，包括新參加的味全龍隊，都是金控或超大企業，在競爭條件上是有一些差異。他也說，認為Lamigo表現很好，培養很多新球員，雖然沒辦法用重金去買明星球員，培養的新秀、表現出團隊合作的精神，令人肯定。他說，今年甚至還會得到三連霸，自己相當有信心。所以桃園市政府支持Lamigo桃園隊的方向不會變。

鄭文燦又說，有沒有新的企業要挹注Lamigo桃園隊？尊重球團的選擇，如果有新的大型企業要挹注它們的話，他認為球隊還是都會留下來，包括教練跟球員，對它們的支持跟合作也都不會改變。

(中時 )