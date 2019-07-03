2019年最強護照昨（2）日出爐！這份由全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）所作的亨利護照指數（Henley Passport Index）顯示，截至今年上半年，全球最好用護照國家由日本、新加坡並列，南韓落居第二，台灣則排名第30。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2019年最強護照評比出爐，亞洲勢力崛起，今年冠軍由日本、新加坡、南韓三雄廝殺，最終日、星以189個免簽國並列第一，南韓、德國、芬蘭則以187免簽國並列第二。南韓今年第1季在評比中與日、星並列冠軍。

值得注意的是，2017年的評比中，亞洲國家還未擠進前三名，以新加坡的173個免簽國排名第4最高，當年第一名是德國，並列2、3、4名的前11個國家都位處歐洲，不過2018年開始排名出現大變化，擠下德、法，日本、新加坡大躍進，拿下冠、亞軍。

台灣今年以146個免簽國排名第30，與往年差異不大。

另外，曾在2014年評比中並列第一的美國與英國，今年雙雙滑落至第6位，是2010年以來的最差名次，恒理顧問公司在新聞稿中指出，目前脫歐議題尚未真正影響英國護照的好用程度，不過隨著脫歐大限將至、英國可能確定脫離歐盟，以及相關條款所引發的爭議，一直以來英國護照的有力位置已經不再那麼確定。

中國大陸護照今年排名第74，共有70個免簽國家，較去年前進一名。今年墊底的國家是阿富汗，只有25個免簽國，另外伊拉克、敘利亞免簽國數量都不到30，敬陪末座。

亨利護照指數自2005年起舉辦第一次護照評比，今年邁入第14年，算是全球最權威的護照評比指標之一，它納入全球199國護照，每一季會更新一次評比結果。

(中時電子報)