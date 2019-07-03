Pipi姚愛寗與日本知名演員兼歌手身份的大原櫻子拍攝東京電視台《溼透偵探 水野羽衣（「びしょ濡れ探偵 水野羽衣」）》連續劇，預定7月3日每週三深夜時段於東京電視台與線上影音串流平台Paravi播出。

姚愛寗清新甜美。

東京電視台日前帶領大原櫻子到台灣拍攝宣傳短片，身為地主的姚愛寗善盡地主之誼，帶著大原櫻子品嚐台北正宗黑糖珍珠奶茶-陳三鼎青蛙撞奶，還體驗鳥卦占卜。

品嚐珍珠奶茶。

第一次到台灣的大原開心說：「原本就希望可以來台灣，沒想到竟然實現了，到台灣每個體驗都很開心，對我來說來到國外，有著不一樣的氛圍，是很棒的體驗。但最重要的是有Pipi在，跟我分享及介紹台灣，讓我更能夠enjoy台灣之行。」

體驗鳥卦占卜。

大原此行最喜歡的小吃是黑糖撞奶，吃到的珍珠跟日本吃到的完全不一樣，工作結束離台前，很幸運的也吃到鼎泰豐小籠包和芒果冰，希望下次有機會可以去九份玩。Pipi聽到當下馬上承諾：「下次可以帶她去九份走走。」2人對鳥卦占卜覺得神奇。大原問了愛情、Pipi則是問事業，卦象是說她下半年事業會蓬勃，剛好此劇7月初要上，大家都覺得這是好兆頭。

Pipi 回想，一開始想到要接觸已經非常有名的大原櫻子很緊張，因以前在電視上看到日本女明星都會有種距離感，但大原完全沒有，看到她的印象就是迷你可愛，大原還送了自己的專輯給她，沒想到聽到聲音感覺びっくりした（嚇了一跳），非常渾厚有穿透力。她自己第一次拍日劇很緊張，日文台詞長，有時候會不小心斷線忘詞，但大原都會主動提醒和幫忙補充，讓她很感動。

姚愛寗甜美外型頗受日本觀眾喜愛。

對於這齣必須常常將自己弄濕的戲劇，大原表示：「很辛苦呢！真的是超級冷！每天都最少要倒一桶水在自己身上。雖然自己很喜歡熱水倒在自己身上的感覺，但由於作品中不能有水蒸氣跑出來的感覺，所以每天都在跟寒冷奮鬥。」

她補充說，「這是會讓人看了就開心笑不停的一部作品！很認真惡搞的關係，充滿驚喜，希望大家有空可以上網收看，搞不好看了也會想一起演出，請大家好好期待」。

大原7／31即將發行《I am I》EP中，也收錄《溼透偵探 水野羽衣》電視劇主題曲 〈I am I〉，此張EP也將會在台發行，大原也希望有機會來台開演唱會。

(中時 )