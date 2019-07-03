天候濕熱，腸病毒已進入盛行高峰，每天門診破百例，累計20多班幼兒園停班停課，還出現3歲男童併發重症，脊髓感染幸掌握黃金時間搶救治癒。

根據各醫療院所統計，罹患各型腸病毒小病號持續攀升，每天累計都有100多起病例，並累計有20多班幼兒園被迫停班停課；更值得注意的是、繼5月份之後，近期又發現第二起重症病例，一名3歲多的男童，因感染「腸病毒71型」，疑似誘發心肌炎，合併肌抽躍，經通報後轉入加護病房進行積極治療。

這次腸病毒併發重症確診個案，為3歲2個月男童未就學，居住二水鄉，因發燒、嘴破、疱疹性咽峽炎合併肌抽躍住院，心跳過速140-150次／分，通報腸病毒重症並轉入加護病房治療。衛生局已於通報第一時間進行疫情調查，加強就讀之幼兒園及個案住家之環境清消衛教，並持續監控相關疫情變化。

疾管署監測資料顯示，6月23日至6月29日，國內腸病毒門急診就診共計1萬5803人次，較前一週上升6.3％；社區腸病毒71型病毒活動持續，且為東部主要流行病毒型別；今2019年累計136例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。

彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學，且儘可能不讓病童與其他幼童同室，這次男童感染運氣好，早期就醫，在加護病房觀察後，已經痊癒出院。雖然核磁共振看到部份脊髓有感染，但後來痊癒，沒有後遺症。

(中時 )