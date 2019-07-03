衛福部今年6月開始，再次放寬C肝治療條件 ，並增加新口服藥，治癒率達97％，設下2025年根除C肝目標，3日由C肝最嚴重的雲林縣率先啟動，但根據各醫院資料庫匯整結果顯示，有多達7成縣民沒接受過篩檢，篩檢因而成為未來重點，雲林縣內各大醫療院所攜手提供篩檢。

衛福部國家C肝旗鑑計畫辦公室主任蒲若芳指出，C肝自2015年研發出口服液後，有不錯的治療成效，經各相關單位及社團的推行，前年有1萬人接受口服液治療，去年增加到2萬人，今年已經有7萬人，因為C肝沒疫苗，所以只能靠篩檢，所以下階段的重點工作就是鼓勵篩檢，如果全國有25萬人都接受治療，2025年一定可以達標。

雲林縣長張麗善特別感謝衛福部研發提供新藥，並謝謝醫療院所配合篩檢，因為治療C肝不是靠衛生單位或一家醫院就能達成，需大家攜手合作。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝說，2025年雲林老人人口就突破20％，也是消除C肝的一個指標年，該總院動員肝炎名醫下鄉，前進C肝最多的元長鄉服務，希望讓雲林脫離肝炎之鄉。

(中時 )