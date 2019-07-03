英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，英國期望中國遵守1984年兩國簽定的「中英聯合聲明」，保障香港的基本自由。

侯俊偉接受路透訪問時稱，「中英聯合聲明」是具有法律約束力的文件，有效期50年，正如中方期望其他國家遵守國際法律義務一樣，英方亦期待中方遵守。

侯俊偉警告稱，若中方違反聲明、剝奪香港的自由，將會有嚴重後果；但不希望因為香港的事而制裁中國，認為香港政府有辦法，聆聽香港人的合法關注。

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