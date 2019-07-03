英外相：冀中國遵守聯合聲明 保障香港自由 13:112019/07/03 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，英國期望中國遵守1984年兩國簽定的「中英聯合聲明」，保障香港的基本自由。 侯俊偉接受路透訪問時稱，「中英聯合聲明」是具有法律約束力的文件，有效期50年，正如中方期望其他國家遵守國際法律義務一樣，英方亦期待中方遵守。 侯俊偉警告稱，若中方違反聲明、剝奪香港的自由，將會有嚴重後果；但不希望因為香港的事而制裁中國，認為香港政府有辦法，聆聽香港人的合法關注。 (工商 ) #香港 #聲明 #自由 #中國 #中英聯合聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美博奕延長賽 陸掌握25個優勢 04:092019/06/30 焦點新聞 泰人樂天知足 台商拓展消費市場 04:092019/06/30 焦點新聞 專家傳真－第一手直擊廈門愛情產業鏈 04:102019/07/02 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－貿易戰未再升溫 有利短多 04:102019/07/02 證券．權證 《環球時報》：對暴徒衝擊香港立法會的行徑大聲說不 09:582019/07/02 兩岸 香港立法會清場前 最後關頭拉出4「死士」 12:072019/07/02 兩岸 李克強：上半年大陸經濟平穩 16:052019/07/02 財經 貿易戰中場休息 穆迪立即確認台灣主權評等 16:332019/07/02 財經 挺香港抗爭 綠營偷渡一黨之私 04:092019/07/03 焦點新聞 新華社：依法嚴懲暴力分子 維護香港繁榮穩定 12:012019/07/03 兩岸 兩岸熱門新聞 館長出千萬美金才願應戰 陸拳王臉書再開嗆 - 兩岸 - 旺報 關鍵10分鐘 習讓美台灣牌縮手 - 日報 陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏 - 兩岸 陸拳擊冠軍稱郭台銘是台獨 嗆3分鐘內KO館長 - 兩岸 - 旺報 海南擴大開放 逐步實現免簽入境停留30日以上 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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