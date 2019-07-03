退將赴陸管制三讀 參加政治活動「終身」取消退俸

立法院臨時會今（3）日三讀通過兩岸人民關係條例修正草案，明訂曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，「不得參與」大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

條文也說明，所謂的「妨害國家尊嚴之行為」，指的是向象徵大陸地區政權之國旗、國徽、國歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。違者將停發10％至100％之月退休（職、伍）金，為期五年，情節重大者，得剝奪其月退休（職、伍）金；已支領者，並應追回之。若無月退休（職、伍）金者，（原）服務機關可開罰50萬至500萬元罰鍰。

而本次修法，列管的期間也從原本行政院版的15年，經民進黨提修正動議後，改為終身管制，且慶典與活動舉辦地點也不限於大陸地區，例如大陸政治性機關在美國舉辦的政治性活動，退將也不得參加。陸委會則表示，預估列管人數不到700人。

國民黨團總召曾銘宗認為，假設修正有助於兩岸關係提升、提升國家安全，充分支持，但這次修法2020年民進黨的選展策略，國民黨團不願隨之起舞，細看修法內容，有關「政治機關、政治活動」定義不清楚，認定上恐有困難、將衍生爭議。立委賴士葆也認為，民進黨把退將拿出來痛打，假國安之名，操作選舉利益。

民進黨立委王定宇認為，國軍退役將領有2,638位，大部分將領都奉公守法，不能忍受對大陸卑躬屈膝，反對本次修法的國民黨，不要將所有退將都扯進來 。這次修法只針對負責國安的政務副首長以上、少將以上官員，限制不能對大陸國徽、國旗等朝拜，軍人不會、在場立委諸公也不會，如果他們參加這類活動，不能向政府報備一下嗎？怎麼會有人反對呢？王定宇強調，這是「限縮最小，而保障最大國家尊嚴與利益」的修法。

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