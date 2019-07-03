砸7,800萬大閱兵 川普經費這裡來 12:302019/07/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普早就打定主意，要舉行一場超越法國的盛大閱兵。 據消息人士向《華盛頓郵報》（The Washington Post）透露，這場名為「向美國致敬」（Salute to America）的7月4日大閱兵，將從美國國家公園管理局（National Park Service）挪用250萬美元（近7,800萬台幣）資金。 (中時電子報) #川普 #美國 #閱兵 #國慶 #經費 也許您會感興趣 推薦閱讀 秀拳頭比下法國 川普要美舉行超級大閱兵 08:512018/02/07 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 09:042019/06/25 軍事 美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 14:402019/06/25 軍事 伊朗搞不定 波灣緊張 美F-22重返中東 09:122019/06/29 軍事 美中貿易休兵 陸南海試射反艦飛彈 11:072019/07/02 軍事 軍事熱門新聞 損失慘重！俄最祕密潛艦大火 14死 - 軍事 UFO超鳥！ 韓戰機緊急升空 - 軍事 4國軍艦穿梭南海 陸射東風21D發威 - 軍事 不理中共射導彈 美恢復瀕海戰艦部署南海 - 軍事 詹氏防衛：美台軍售「正常化」 為減少中共不滿 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。