美國總統川普早就打定主意，要舉行一場超越法國的盛大閱兵。

據消息人士向《華盛頓郵報》（The Washington Post）透露，這場名為「向美國致敬」（Salute to America）的7月4日大閱兵，將從美國國家公園管理局（National Park Service）挪用250萬美元（近7,800萬台幣）資金。

(中時電子報)