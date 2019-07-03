雙城論壇明（7/4）天即將在上海登場，台北市長柯文哲今（7/3）天一早就率團飛抵上海，落地後將直接前往洋山深水港聽取「長三角簡報」。柯文哲下午還將參訪浦東新區城市綜合運行管理中心，並出席2019海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮，之後參加上海歡迎晚宴，預料將會見中共上海市委書記李強及上海市長應勇。

尚未明確表態要參選2020總統大位的柯文哲一到上海就預計去聽取「長三角簡報」，5日還將到江蘇昆山，這也是雙城論壇首度走出上海，有意為上海市與台北市的城市交流，進一步探討擴大成為長三角與北台灣的區域合作，此舉引發外界聯想柯文哲為日後參選總統大位後的兩岸經貿政策先行鋪墊。

柯文哲還將於5日會見大陸國台辦主任劉結一，地點選在距虹橋機場僅20分鐘車程的上海虹橋迎賓館。由於此前柯文哲表達「兩岸關係不是國際關係」論述，國台辦發言人也作出非常明確的肯定，所以外界認為，劉結一與柯文哲的見面也是「水到渠成」。

大陸近兩年正著力長三角一體化（三省一市）的區域經濟戰略布局，實際上，中共上海市委書記李強曾任浙江省長與江蘇省委書記，2017年底從江蘇轉任上海時，被賦予整合長三角重任。這次雙城論壇探討擴大成為長三角與北台灣的區域合作交流平台，但這並非台北市長職責範圍，從安排來看，也被視為柯文哲角逐2020年總統大位「起手勢」意味。

(旺報 )