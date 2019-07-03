楊世光宣布代表新黨參選2020年總統後，針對他昨日在記者會中的三項政見之一－開放大陸投資移民進一步解釋，指出藉由開放大陸投資移民每年800億台幣的收入打消每年近200餘億台幣申請額，目前餘額約1795億台幣的學貸。

楊世光表示，蔡英文政府要以3900億台幣向美國採購66架的F-16V，編列了一份以軌道工程為核心的4200億前瞻計畫，但對於1795億台幣的學貸餘額問題卻是持消極的「不催、不討，讓你慢慢還。至終，還是要還。」

楊世光指出，社會的不平等，政府要介入。學貸問題、房貸問題、幼兒問題、退休金問題等，並不是他造成的，但是要成為2020年的總統當選人，必須提供解決方案。他認為，開放大陸投資移民，首先可以解決學貸問題。

日前，移民政策極為嚴的沙烏地阿拉伯宣布開賣永久居住權。沙烏地阿拉伯的石油收入占財政收入逾六成，擴大財源的方式是靠賣綠卡增加歲入。楊世光表示，台灣人引以為傲的台灣奇蹟精神，以及豐沛的人文素質是我們的祖產，這是我們可以變賣的無形資產。全世界搶移民有兩個方向，一是搶口袋的深度，一是搶腦袋的智力；台灣要搶這兩項移民資源。並且應考慮開放大陸同胞的投資移民。每人800萬台幣，每年開放1萬名，就有800億台幣的收入，打掉1795億台幣的學貸，並增加其他房貸津貼等福利政策空間。

有人或許會擔憂對大陸開放綠卡是木馬屠城記。楊世光認為，應該是「金牛富城計」。因為可以一併解決少子化的問題，解決勞動力量與質的問題，將社會底層的人力從時間與債務的束縛中釋放出來。

(中時 )