平溪區6月8日發生一起天燈引發的民宅火警，導致屋主無法居住。（譚宇哲翻攝）

新北市平溪天燈馳名國際，卻屢傳公安意外，去年至今共發生9起天燈施放導致民宅毀損案，平溪區公所去年起邀請天燈業者設置「天燈永續發展基金」，作為天燈災害補償和地方公益回饋專戶，但捐款額用罄，尚無法支付高達約173萬的災損賠償金，平溪區長陳聖聰表示，盼市府研擬自治條例加以規範，公所也會評估設置公益標章，鼓勵業者參與捐款。

陳聖聰今在市政會議進行工作報告時指出，今年6月8日轄內發生一起天燈引發的民宅火警，導致屋主無法居住，向公所申請災損金額170萬元賠償，然而，天燈永續發展基金去年收到的捐款56萬元，支付去年受理的災損案賠償後已用盡，盼市府協助研擬解決辦法。

新北市長侯友宜當場指示由相關局處找尋可行辦法，或研擬自治條例，尋求解決之道。

陳聖聰表示，天燈永續發展資金由7名天燈業者代表、2名公所人員組成委員會，專款專戶管理，邀請業者以每賣出一顆天燈天捐款2元到專戶，處理天燈災損並回饋地方公益。

然而，目前平溪區約有90家天燈業者，僅45家參加天燈永續發展協會，其中又只有約四分之一的業者響應捐款到專戶，加上捐款沒有強制力，也有業者會以「賣比較多的店家未參加捐款」為由，不繼續參加。

陳聖聰表示，除了建請市府研擬自治條例等相關規範，公所也會評估在響應捐款的店家設置公益標章，讓旅客得知哪些店家透過捐款回饋地方。

(中時 )