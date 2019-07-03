司機疲勞自撞受困 起火前獲僥倖獲救 12:382019/07/03 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮1名貨車司機行經玉里193縣道，疑疲勞自撞電桿。（許家寧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李姓司機夾困在駕駛座動彈不得。（許家寧翻攝） 警消出動破壞器材將人拉出，救護過程中汽車一度起火燃燒。（許家寧翻攝） 花蓮玉里鎮193縣道94.3K春日路段，一名貨車司機今凌晨1點多車速過快，自撞路口旁電桿，駕駛座因撞擊扭曲變形，李男被夾困車內動彈不得，警消出動破壞器材要將受困男子拉出，但救援過程中油箱突然漏油起火，及時將火勢撲滅，男子意識清醒送醫後無大礙。 警消指出，54歲的李姓貨車司機被夾在駕駛座，警消以小型油壓撐開器將現場患者脫困，前來支援之玉里分隊協助撲滅車輛火勢，李男自稱因精神不繼，不慎偏移撞到對向南下車道旁路燈；駕駛全身有擦挫傷，送往玉里榮民醫院包紮，酒測值為0。 (中時 ) #貨車 #警消 #司機 #貨車司機 #駕駛座 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓山挖破管瓦斯外洩 警消灑水拉封鎖線 13:572019/06/29 社會 貨車撞死牛群 飼主妙招竟賺飽飽 14:242019/06/30 日常 女騎士遭捲入車底 下秒驚變貞子 17:382019/06/30 日常 驚見跳舞鬼差 網曝：太近會噴血！ 16:592019/07/01 日常 朴子交流道水果貨車追撞工程車 駕駛遭夾無生命跡象 19:002019/07/01 社會 林邊鎮安、南州萬華「陸龍捲」一片狼藉 6旬嬤直喊阿彌陀佛 19:462019/07/01 社會 男獨攀奇萊北峰 迷途摔斷門牙待援 12:232019/07/02 社會 花蓮婦人紙袋棄嬰 下體滴血露餡 路人驚報案 19:152019/07/02 社會 花蓮婦人紙袋棄嬰 裙下臍帶露餡 04:102019/07/03 社會新聞 樹林警消合作成功挽救生命 侯友宜：未來員警都要學CPR 09:552019/07/03 社會 社會熱門新聞 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 要錢不要命 男高溫撿漂流木猝死大甲溪畔 - 社會 - 中時 台南驚現龍捲風 馬路一片狼藉 - 社會 - 中時 2男開冷氣車內「睡死」 原因曝光 - 社會 不是駭客！我情治人員名單曝光 是內鬼幹的 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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