李姓司機夾困在駕駛座動彈不得。（許家寧翻攝）

警消出動破壞器材將人拉出，救護過程中汽車一度起火燃燒。（許家寧翻攝）

花蓮玉里鎮193縣道94.3K春日路段，一名貨車司機今凌晨1點多車速過快，自撞路口旁電桿，駕駛座因撞擊扭曲變形，李男被夾困車內動彈不得，警消出動破壞器材要將受困男子拉出，但救援過程中油箱突然漏油起火，及時將火勢撲滅，男子意識清醒送醫後無大礙。

警消指出，54歲的李姓貨車司機被夾在駕駛座，警消以小型油壓撐開器將現場患者脫困，前來支援之玉里分隊協助撲滅車輛火勢，李男自稱因精神不繼，不慎偏移撞到對向南下車道旁路燈；駕駛全身有擦挫傷，送往玉里榮民醫院包紮，酒測值為0。

(中時 )