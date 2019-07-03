新華社報導，大陸公安部3日宣布多項移民與出入境、交通管理政策的新措施，以支持海南全面深化改革開放。本次推出的政策措施包含海南發展高新技術產業、旅遊業、現代服務業三大產業類型，有力促進服務海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港，擬訂三個方面12條支持海南自貿區（港）建設的政策措施。

除了逐步實現免簽證入境海南可停留30天以上，在海南停留、居留超過三個月的境外人員，持境外機動車駕照申領小型汽車臨時駕駛許可的，期限從原來的最長3個月延長到最長1年（不超過簽證有效期）。

(工商 )