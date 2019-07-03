海南擴大開放 逐步實現免簽入境停留30日以上 13:082019/07/03 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，大陸公安部3日宣布多項移民與出入境、交通管理政策的新措施，以支持海南全面深化改革開放。本次推出的政策措施包含海南發展高新技術產業、旅遊業、現代服務業三大產業類型，有力促進服務海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港，擬訂三個方面12條支持海南自貿區（港）建設的政策措施。 除了逐步實現免簽證入境海南可停留30天以上，在海南停留、居留超過三個月的境外人員，持境外機動車駕照申領小型汽車臨時駕駛許可的，期限從原來的最長3個月延長到最長1年（不超過簽證有效期）。 (工商 ) #海南 #政策 #境外 #簽證 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 川習不演了！專家戳中無敵要害 誰先投降 00:022019/06/29 財經 美加稅成本 由進口商消費者買單 04:092019/06/29 話題觀察 躲貿戰 陸企轉進東南亞設廠 04:092019/06/29 焦點新聞 民營銀強攻房貸 永豐銀總座：房市最壞已過 04:092019/06/29 金融．稅務 中美經貿談判 仍有變數 04:102019/07/01 論壇廣場 5千億股息活水 7月注台股 04:102019/07/01 財經要聞 5G普及加速 台廠超嗨 04:102019/07/01 財經要聞 貿易戰趨緩 專家：還未明朗 04:102019/07/02 全球財經 操盤心法－短多雖可期，仍需步步為營 04:102019/07/02 證券．權證 第一銀行、摩根投信 攜手解析CRS 04:102019/07/02 產業特刊 兩岸熱門新聞 館長出千萬美金才願應戰 陸拳王臉書再開嗆 - 兩岸 - 旺報 關鍵10分鐘 習讓美台灣牌縮手 - 日報 陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏 - 兩岸 陸拳擊冠軍稱郭台銘是台獨 嗆3分鐘內KO館長 - 兩岸 - 旺報 海南擴大開放 逐步實現免簽入境停留30日以上 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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