2020總統大選，國民黨初選情勢未明，5位候選將於7月8日到7月14日進行總統初選民調，最快7月15日可確認提名人選。朱立倫上月29日表示，他有義無反顧的決心，但沒有捨我其誰的懸念，國民黨一定要有團結的心胸。對此，資深媒體人賴祥蔚直言，韓國瑜、郭台銘的「氣度」，將決定2020年大選國民黨勝敗。

朱立倫日前表示，他是最了解實務的國民黨總統初選參選人，屬於不喊口號、實實在在做事的人，國民黨沒有分裂的本錢，他有「義無反顧的決心，但沒有捨我其誰」的懸念，國民黨一定要有團結的心胸，「國民黨再不團結，就可以(打)包起來了」。

朱立倫表示，他與國民黨其他初選參選人相對下，比較沒有資源及曝光舞台，他靠的就是一步一腳印，感恩台灣栽培他歷經新北市長及國民黨主席等經驗20年，他半年來勤走地方，深入農業、勞工、老人、中小企業等問題不只是提出問題，還要解決問題。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，現在韓國瑜、郭台銘支持者之間已經有劍拔駑張的氣氛，幾乎可說是「準內戰」。他認為，不少人擔心初選後恐就會分裂，他認為兩人若願團結、展現氣度，應可有效化解粉絲對立。他說韓

郭兩人的氣度，將決定2020年大選的國民黨勝敗，不管初選是否砍到見骨，國民黨能團結就有機會勝出。

(中時電子報)