曾寶儀回應。（圖／翻攝自曾寶儀 Bowie臉書）

46歲曾寶儀先前素顏現身紀錄片《明天之前》，卻遭部分網友批評過去娃娃臉不再，稱她年紀越大越像父親曾志偉，甚至不如差不多同齡但已婚的大、小S。最此，曾寶儀稍早無奈發文表示，我們的社會常用一種保守的價值觀批評女性，認為「不結婚不生小孩那妳至少不該有皺紋吧？！」讓她想回應：「朋友啊！我年近半百了！」

曾寶儀去年接受騰訊邀請拍攝記錄片《明天之前》，最近卻有網友PO出部分截圖，指被曾寶儀素顏照片震驚，點出她皮膚微黃、眼角魚尾紋明顯、眉毛也沒精心打理，看似有點滄桑，但也有人說：「她這樣才是40多歲女性該有的狀態，有紋路也很美」。

對此，曾寶儀金在臉書回應，這社會總認為身為一個女性就算不生小孩不結婚，「至少不該有皺紋」，但自己都快50歲了，「再說，在40幾度的沙漠裡爬山還能維持全妝我在太陽底下是要補多少次粉啊？」她笑說經紀人確實是有提醒她要注意表情，但如果顧得到這個，自己就會忘了接下來該問什麼問題，最後無奈說可能身為資深藝人，自己還是不夠專業，但還是感謝網友挑了張她喜歡的照片。

網友則回應：「寶儀EQ好高，活得自在開心就是不辜負自己」、「自然優雅的老去，不需進廠維修才是最棒的事」、「辛苦了，阿寶」、「很喜歡妳笑起來超像曾把拔的時候啊(被帶走...)」。

(中時電子報)