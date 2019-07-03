台中火力發電廠減煤4成會造成缺電危機？台中市府再度槓上台電！不滿台電表示，台中市府除減生煤，再限機組，無視全國電力供應需求，衝擊全國電力穩定及影響經濟民生。台中市府3日反擊回嗆，台電僅指中火減煤4成衝擊用電，全國新增機組發電卻避而不談，能源政策是中央權責，需重新檢討能源配比，市民不該獨自承受汙染排放，質疑台電以「威脅恐嚇」方式誤導視聽。

「夏季用電高峰核予近9部機組發電用煤量，不影響台電電力調度！」盧秀燕昨日在市政會議針對中火未來許可證核配用煤量正式定調，每年用煤量將降至1104萬噸，並導入空汙季、非空汙季不同核配使用量方式，讓空汙季期間，可大幅減少生煤發電、減少空品負荷。

盧秀燕表示，未來將透過嚴審中火換發許可證、要求中火實質減煤四成、管制中火全年生煤使用量上限為1104萬噸，並按空汙季核配用量，使空汙季減少5部機組用量，在不影響供電穩定，持續改善空品。

但對台中市府稱不會影響供電，台電也回應，能源轉型與增氣減煤需要時間，按部就班逐步達成，需要考量天然氣的供應、機組調度及用電成長問題，不能隨興無止盡減煤及限用機組，受影響的不僅是台電，更是全國人民。

環保局長吳志超表示，中火生煤用量1600萬噸降至1104萬噸，減少121億度電，但台電近年全國共增6部大型發電機組，淨增加發電達250萬瓩，相當218億度電，既有新增機組，將汙染較嚴重的中火燃煤發電優先減量、減少汙染。

對台電稱，中火生煤用量從1600萬噸降至1104萬噸將減少121億度電，衝擊全國用電需求。環保局說，台電未說明，2018、2019年全國共增加6部大型機組(大林二部、林口一部、通宵二部、大潭一部)，扣除淘汰機組發電量，淨增加發電達250萬瓩，約相當於218億度發電量。

吳志超進一步說明，全國供電已有新增機組加入發電，最大燃煤電廠就應該優先減量發電，減少汙染產生，市府未來在空汙季加嚴限煤，將可大幅減緩中南部地區空氣品質負荷的壓力。

環保局強調，能源政策是中央的權責，但空氣汙染直接對人體產生健康影響，針對汙染較為嚴重的老舊燃煤電廠應加速檢討除役時間，新建較為乾淨的燃氣機組，非只要求台中人身陷空汙環境，中央與台電不要用近似「威脅恐嚇」方式，阻擋市府與市民對抗空汙的決心。

(中時 )