北市金山南路1段，3日上午10時40分驚傳一名7個月大陳姓男嬰，疑遭家中飼養的中型土狗咬傷臉部，男嬰吃痛大哭才驚動家人緊急報消防局求救，消防局救護人車趕到，發現男嬰滿臉是血，臉部有多處撕裂傷，已送仁愛醫院救治，暫無大礙。

據查，遭寵物犬攻擊的陳姓男嬰，當時在家中睡覺，陳家飼養的一隻中型土狗，不知何故靠近男嬰舔臉逗弄，突然間，土狗張口連咬男嬰臉部多下，男嬰吃痛大哭，才驚動母親趕來查看，立即打119電話求助。確實事發過程正由轄區警方調查中。

(中時 )