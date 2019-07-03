男嬰慘遭家中土狗咬傷臉 多處撕裂送醫 12:512019/07/03 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市中正區發生男嬰被家中飼養土狗咬傷事件。（圖／截取自Google街景 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市金山南路1段，3日上午10時40分驚傳一名7個月大陳姓男嬰，疑遭家中飼養的中型土狗咬傷臉部，男嬰吃痛大哭才驚動家人緊急報消防局求救，消防局救護人車趕到，發現男嬰滿臉是血，臉部有多處撕裂傷，已送仁愛醫院救治，暫無大礙。 據查，遭寵物犬攻擊的陳姓男嬰，當時在家中睡覺，陳家飼養的一隻中型土狗，不知何故靠近男嬰舔臉逗弄，突然間，土狗張口連咬男嬰臉部多下，男嬰吃痛大哭，才驚動母親趕來查看，立即打119電話求助。確實事發過程正由轄區警方調查中。 (中時 ) #男嬰 #臉部 #土狗 #寵物 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北挺斜槓青年 祭23K津貼 04:102019/06/29 地方新聞 新北工業立體化 創百億投資額 04:102019/06/29 地方新聞 新北86棟老校舍 拚年底補強 04:102019/06/29 地方新聞 影》騙很大！嫩婦跳腳初生嬰被偷抱 真相竟是「藏嬰」 04:002019/06/30 社會 郭董板橋搶樁 侯友宜：歡迎為新北服務 12:202019/07/01 政治 都更王攜代銷王 打造景安捷運宅 04:102019/07/02 產業．科技 垃圾亂倒頭城冬山 環保局要查 04:102019/07/02 地方新聞 台中市7月狂犬疫苗及晶片巡迴注射開跑 12:012019/07/02 生活 致命寵物！幫愛蛇洗澡竟慘遭勒斃 15:452019/07/02 日常 新北動物行動醫療站成立 巡迴守護寵物健康 22:332019/07/02 生活 社會熱門新聞 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 要錢不要命 男高溫撿漂流木猝死大甲溪畔 - 社會 - 中時 台南驚現龍捲風 馬路一片狼藉 - 社會 - 中時 館長開1000萬美金出場費 網酸：喪葬費加安家費？ - 社會 2男開冷氣車內「睡死」 原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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