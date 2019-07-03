粉絲注意！ Hello Kitty觀光列車來了 13:132019/07/03 中時 范揚光 、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵環島之星Hello Kitty彩繪列車3日首航，繽紛可愛的圖案吸引不少大小粉絲前來朝聖。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 粉色系的圖案裝飾，把車廂內裝點綴得繽紛夢幻。（范揚光攝） 粉絲們有福了，台鐵「環島之星Hello Kitty繽紛列車」3日首航，可愛繽紛的圖案吸引大小粉絲目光，直呼「好可愛！」 台鐵表示，Hello Kitty彩繪列車是與台灣三麗鷗及易遊網合作，車廂外觀圖案結合台灣在地元素，包括動物、景點、美食和文化巡禮等6大主題，陪伴旅客全台走透透。 由於環島之星去年載客人數已突破5.5萬人次，台鐵希望，藉著Hello Kitty的超高人氣，帶動另一波鐵道旅遊的風潮。 搶暑遊親子財！台鐵Kitty觀光列車、北捷星空號萌翻 (中時 ) #台鐵 #列車 #粉絲 #圖案 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 小黃違規左轉撞淡海輕軌 捷運公司擬求償 10:492019/06/29 社會 IZ＊ONE熱力唱跳 手酸不喊累！ 20:482019/06/29 娛樂 讓國際聽見台灣好聲音 「台灣青年管樂團」受邀至北京演出 15:222019/06/30 生活 午後雷雨鶯歌新莊積水 鐵路停駛 17:192019/07/02 社會 11檔股價、市值同寫新高 04:102019/07/03 證券．權證 《航運股》高鐵國車國造，採購BRT、柴液型調度機關車設備 10:172019/07/03 財經 賓士衝業績 推盛夏多元購車優惠專案 10:312019/07/03 財經 長榮勞資協商再破局 林佳龍：結束罷工細節再議 11:472019/07/03 生活 《金融》扶植台灣生技業，元富證冠名贊助2019台灣電梯大賽 11:252019/07/03 財經 工研院攜手高鐵 助攻軌道產業國產化 12:542019/07/03 財經 玩食熱門新聞 免費爽吃94天！麥當勞麥脆雞開箱文大賽7／3起跑 - 旅遊 - 工商 拿坡里「炸雞專賣店」開幕 還有30公分超長薯條 - 旅遊 - 中時 85˚C首推紅寶石巧克力蛋糕 每店限量10個 - 旅遊 - 中時 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 旅遊 獨家》超「有敢」體驗！礁溪老爺設「人肉夾娃娃機」誘客 - 旅遊 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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