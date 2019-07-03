粉色系的圖案裝飾，把車廂內裝點綴得繽紛夢幻。（范揚光攝）

粉絲們有福了，台鐵「環島之星Hello Kitty繽紛列車」3日首航，可愛繽紛的圖案吸引大小粉絲目光，直呼「好可愛！」

台鐵表示，Hello Kitty彩繪列車是與台灣三麗鷗及易遊網合作，車廂外觀圖案結合台灣在地元素，包括動物、景點、美食和文化巡禮等6大主題，陪伴旅客全台走透透。

由於環島之星去年載客人數已突破5.5萬人次，台鐵希望，藉著Hello Kitty的超高人氣，帶動另一波鐵道旅遊的風潮。

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