陳男頂著烈日高溫，到大甲溪撿拾漂流木，疑高溫引發心血管疾病，猝死溪邊草叢。（王文吉翻攝）

高溫奪命！台中豐原陳姓男子29日中午到大甲溪畔撿拾漂流木，疑因高溫炎熱，引發心血管疾病。同行林姓友人收到求救簡訊，但遍尋不著人影，趕緊報警協尋，搜救人員直到隔天清晨才找到陳男，但他已氣絕多時，命喪溪邊草叢。

警方調查，死者為56歲陳男，29日下午1時許，與林姓友人相約，到大甲溪撿拾漂流木。林男向警方表示，他們下探河床後，陳男就喊身體不舒服，要稍微休息一下，兩人隨即分開，直到下午4點多，他收到陳男求救簡訊，立即跑到堤南路、豐工路口提防找人，並直續撥打電話，但都連絡不上人，也遍尋不著人影。

台中市消防局晚間7時許接獲林男報案，立即出動搜救隊及民間救難協會人員，搜尋至晚上9點多，結果仍一無所獲。30日清晨搜救人員依陳男手機定位，並出動3台空拍機，進行陸空搜尋，直至上午9時許，在溪邊發現陳男倒臥草叢，已死亡多時。

根據氣象局台中觀測站資料，29日下午2點51分，神岡地區最高溫飆到33度。陳男家屬向搜救人員表示，陳有心血管疾病，還曾經小中風，可能因天氣炎熱引發心血管疾病喪命。

(中時 )