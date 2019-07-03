採摘金針花被po網，引起軒然大波。（吳敏菁翻攝）

今年4月中旬至5月底，花壇虎山岩金針花盛開，造成轟動，虎山岩志工傍晚將花朵摘下，畫面被PO網，花壇鄉公所控告竊盜，3日議員李成濟和志工們不滿高舉標語直呼整理花園無罪，花壇鄉公所則表示，為避免落人口實，被誤認公所消極怠惰，提告出發點在釐清真相。

李成濟表示，金針花屬一日花，上午開花下午凋謝，都可食用，虎山岩種植的金針花種是「台東七號」，利用傍晚遊客稀少時義務前往花園整理，將開過花朵摘下，以免明天留下凋萎的花朵，方便遊客賞花。公所理應利用現有資源，繼續推動觀光、行銷花壇才對，卻用國家公帑聘請律師提告一群默默為花壇推展觀光、行銷花壇的志工們依竊盜罪移送法辦！實在是無言。

志工表示，將摘下的花朵冰存於冰箱內，等到有一定的量，利用假日遊客較多時，做成金針花水餃、油炸金針花，讓遊客免費品嚐，吸引觀光行銷花壇，大家做得相當高興，採花又不是據為已有，為了自己，被控告竊盜實在是難以承受的重。

上周檢方召開偵查庭，相關人等，包括被控告5名志工、地主、舉辦活動虎山岩等相關人士，採花和控告行為掀起熱議。

花壇鄉公所表示，虎山岩金針花為花壇鄉公所所有，因日前民眾不具名檢舉，相關人士以「舉辦活動」為名，行「盜採本鄉虎山巖金針花」之實，為避免落人口實，使外界誤認公所消極怠惰，公權力不彰，且刑事訴訟法第241條規定：「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」 之告發義務，公務員並無裁量權，又本所亦無司法調查權，故依律師建議，委託律師提出告訴。

花壇鄉公所表示，提出告訴之出發點原在釐清事實，還原真相，以正視聽，而非濫權控訴、羅織入罪，倘在司法偵查過程中，造成相關人士不便或不快，尚請見諒與包涵。

(中時 )