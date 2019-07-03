雲林縣淵明國中2周前傳出舍監以紀念版小曲棍球棒打住宿生屁股，由於學生及家長沒向學校或相關單位反應，校方事後得悉2日才向雲林縣教育處通報，教育處督學下午將到校了解。

校方指出，此次體罰事件未接獲學生反映，事後得知調閱監視器畫面，發現有5名學生受罰。

校方表示，林姓舍監到職約2年，也是該校曲棍球隊教練，2周前5名國二學生晚上11點多，仍在寢室內嬉戲打鬧，屢勸不聽，林便要求學生罰站，但學生還是我行我素，因當時已夜半三更，無法像平常一樣罰跑操場或做愛校服務等消耗體能方式懲戒，才以紀念版的小型曲棍球棒打一下屁股。

校方說，受罰學生嬉鬧行為嚴重影響其他學生作息，舍監為維護多數住宿生安寧權益而加強管理，已告誡不能體罰，學校也會召開懲戒會議檢討。

縣教育處長邱孝文表示，該風波因沒有接到家長反應，校方2日才通報，俟督學下午到校了解經過後，會做適當處理。

(中時 )