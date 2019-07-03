◎談初選民調 韓國瑜籲黨中央要公正

高雄市長韓國瑜預錄接受廣播節目訪問，主持人黃暐瀚詢問，不少韓粉擔心韓初選民調被「做掉」，韓國瑜表示，對初選結果他以平常心看待，如果出線就扛起責任，若沒出線也沒辦法，只是國民黨的初選民調過程如果無法公平公正公開，讓大家信服，除了大選之外，立委選舉也會受到影響，後果會大得不得了，相信黨中央會有所警惕。

◎雙城論壇登場 柯文哲今出發上海

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲3日上午率團啟程前往上海赴會，由於過去每遇兩岸問題的談話內容常被特別解讀，引發軒然大波，這次在桃機受訪時，特別全程「照稿念」，強調此行前往上海參加雙城論壇行程，除了市政交流，就是關心在大陸的台灣人。

◎上半季才封王 桃猿拋轉賣震撼彈

上周剛拿下中職上半季冠軍、也締造連奪5座季冠軍的Lamigo桃猿隊，今天傳出將轉賣換手的消息。根據中央社報導，領隊劉玠廷上周就曾召集球團主管，哽咽宣布打算轉賣球隊，今天可能正式對外宣布進一步消息。

◎登革熱爆不停 染疫童曾到東菜市場

台南市本土登革熱病例再增1例！登革熱防治中心2日接獲通報東區大同里疑似一名2歲女童快篩陽性，今天確認，這是大同里第一例，也是台南市第4例。幼童主要活動範圍都在家，但阿嬤曾將孫子帶到東菜市場，四者均有地緣關係，今天下午將針對東菜市場進行擴大清除孳生源，擴大採血和掃蚊。

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(中時電子報)