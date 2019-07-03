福田水餃台東店，6/30正式吹熄燈號。（資料照/楊漢聲攝）

水餃一顆1元，在物價飆漲的年代應該很難找到，「福田水餃」2017年秉持著做善事回饋社會的概念在高雄開幕，幫助了不少有需要的民眾，卻也一度遭網友質疑是炒新聞，去年6月將店面從高雄遷到台東，豈料台東店剛營業滿一年，又傳出租約到期關門的消息，老闆也透露，日前被朋友詐騙近2億元，因此決定歇業。

福田水餃從2017年底開始，長期提供1元水餃給年老人、低收入戶等弱勢族群一頓飽餐，但去年4月因助拾荒阿嬤溫飽事件，遭網友質疑是炒新聞、自導自演，福田水餃也在臉書澄清事件經過，但仍有許多網友質疑，最後在同年6月轉往台東開店。

據了解，去年11月高雄市長韓國瑜當選後，福田水餃響應號召，再次回到高雄小港區開店，不料僅116天就因店面租約問題又宣布歇業，如今台東店也在6/30正式熄燈，大門口已貼上大大的頂讓紅紙，並寫著「營業滿一年，大家珍重再見」，讓不少民眾不捨。

受韓流感召重返高雄，福田水餃卻在四個月後驚傳熄燈 (圖／翻攝自福田水餃臉書)

台東店員表示，「主要是租約到期，後續看老闆安排」，店面裡面桌椅設備都打包出清，不過，老闆李杰向《東森新聞》透露，在台東開店雖然租金便宜，但每個月都要花費20萬元維持店面，但真正的停業原因，李杰表示，「我前陣子被騙了一筆快2億的錢，（朋友）他拿了我的錢跑了」、「暫時不會再開店」。

(中時電子報)