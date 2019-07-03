退將赴陸管制三讀 參加政治活動「終身」取消退俸

立法院今（2）天三讀通過修正《兩岸人民關係條例》，完成國安五法最後一塊拼圖。修法明定，退將、退休政務官赴陸不得參加對岸黨政軍或政治機關的活動，也不得向對岸旗徽歌行禮致敬，若違反相關法令，情節重大可全數剝奪月退俸，領一次退休金者，最高開罰1千萬元。

行政院推動修法起源於2016年11月，有32名退將赴陸參加活動，除在場聆聽大陸國家主席習近平談話，在對岸唱國歌時肅立，引發批評。

政院版草案增訂退將、卸任政務官赴陸行為管制，「退離職滿15年者，不在此限」，初審因綠委李俊俋認為對國家忠誠是一輩子義務，法條遭保留，民進黨團協商時，拿掉15年的年限，等同終身規範。

時力與部分綠委則認為規範對象應再擴大，民進黨團最終採納此意見。三讀條文明定，曾任國防、外交、大陸事務、國家安全相關的政務副首長或少將以上人員，不得參與黨政軍或政治機關的慶典活動，也不得向代表大陸政權的旗徽歌行禮致敬等妨害國家尊嚴的行為。

未來退將、退休政務官若跨越赴陸行為管制紅線，得由原服務機關視情節，自該人做出該行為日起，停止領取5年的月退俸的一半至全部，情節重大者，得剝奪退休金，已領者可追討，領一次退休俸者，處以2百萬至1千萬罰鍰。

現行條文規範政務人員、直轄市長、從事國安業務且高度機敏性人員，上述人員退離職3年內，以及縣市長赴陸需先申請，經內政部主辦的聯查會許可後才能出發，修法增訂返台後需通報給上級機關，若未經許可自行前往大陸者，加重罰鍰為2百萬至1千萬。

針對涉及國家安全、利益或機密者退離職後的赴陸管制，修正為最短3年，僅得增加，不得縮減；當管制期屆滿，該人若前往大陸，雖不需要經過許可就可前往，但事前、事後仍需向原服務機關申報，善盡告知義務。未依規定申報者，政府可對其開罰1萬到5萬。陸委會日前表示，申報制度賦予機關寬鬆裁量權利。

(中時 )