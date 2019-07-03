日籍遊客杉木感謝萬芳所員警熱心送回手機。〔謝明俊翻攝〕

一名來台旅遊的日籍男子杉木，離台前搭計程車時將手機遺忘車上，隨後就搭機回國，陳姓司機拾機不昧，隨將手機送往文山一分局萬芳所招領，員警透過許多方法終於聯絡上杉木，最後透過在台友人前去領取，讓杉木大大感謝台灣警察。

日前一名陳姓計程車司機前來萬芳所報案，指稱先前搭載一名日籍旅客從中山北路5段，至士林夜市下車時，日客不慎將iphone手機遺留在計程車上，手機套內還有該日籍遊客杉木的駕照及名片。值班員警黃智為受理後，發現該手機設定為飛航模式，又需密碼解鎖開啟，無法聯絡。黃員遂聯繫日本在台協會，日本在台協會表示愛莫能助。黃員於是透過手機內名片上的日本公司電子信箱，每日發郵件聯繫，終與遺失手機的杉木先生取得聯絡，並透過其在台蘇姓友人到派出所領回，順利送至日本回到杉木手上，開心地將拿回手機的自拍照回傳給黃員並表達感激之意。

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