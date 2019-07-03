一向少對國家領導人公開批評的西藏精神領袖達賴喇嘛，日前在接英國廣播公司（BBC）專訪時，罕見批評美國總統川普情緒不穩，「說詞反覆，欠缺道德原則」，並稱其「美國優先」政策是錯誤的，美國應該肩負起全球責任。

報導指出，雖然達賴喇嘛與過去美國總統之間都有一些交情，但如今他與現今白宮主人的關係以不如以往。達賴喇嘛表示，他與川普見面一向保持開放態度，但至今從未收到白宮邀請。

相較於2016年對於川普當選曾表示不會擔心的達賴喇嘛也說，川普的情緒「也有點太過錯綜複雜」，而且言詞反覆，「某一天他這樣說，另一天他又那樣說。我認為，這是欠缺道德原則」。

達賴喇嘛也批評川普「美國優先」政策，特別是美國撤出《巴黎氣候協定》以及移民問題，表示「當我見到這些逃往美墨邊境的年輕兒童…美國應該承擔全球責任」。

此外，達賴喇嘛也重申他對歐洲移民問題的看法。他認為歐洲不會因移民而變成穆斯林國家，但也僅能容許「數量有限」難民待在歐洲，歐洲國家應該接納這些難民，並提供他們教育和訓練，然後致力於把他們送返原居住地。

而近年隨著達賴喇嘛年事漸高，外界關注他的繼承問題。他表示，「如果出現女性達賴喇嘛，那麼她必須更有吸引力」。不過，達賴喇嘛辦公室2日此言論表示，「如果有人因為這段談話受傷，他（達賴喇嘛）感到非常抱歉，並致上最真誠道歉」。

(中時電子報)