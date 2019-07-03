大學畢業生求職若渴，但據主計總處統計，初次尋職青年失業率仍高達12％，企業家宣明智為此整合產學資源，與大學合作推出全程免費的職前訓練，除了培育優秀人才，也為企業省去試用期訓練成本，盼為求職者點亮一盞明燈。

宣明智從半導體轉戰生技業，深知青年人才是企業永續發展的重要資本，降低失業率並改善經濟發展，是台灣社會當務之急，因此構想出兼具職能分析、職涯藍圖計畫、專案管理、人際溝通、勞動權益等基本訓練，並按職能分流，規畫工程、業務採購、行政財務等分科訓練，讓學生在職前做好準備。

宣明智3日與中華大學校長劉維琪宣布「青年精準就業計畫」正式啟動，首期投入5000萬資金，廣邀畢業生參加該計畫，7月5日及8日另將分別在彰化建國科大及台南崑山科大舉行。

該計畫有別於傳統政府職訓課程，強調能縮短企業訓練新進員工時程，免除試用期訓練成本，並讓新進人員更了解公司工作環境和氣氛，降低新員工因不適應環境而想離職的念頭，同時積極使用在地大學培訓在地青年，為優質企業服務。

第1期就業準備班 （108年8月21-26日），活動報名網址： https：／／reurl.cc／6m6Q6

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