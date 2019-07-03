潮洋溪及惠來溪護岸屬混凝土三面光，水質介於中度至嚴重汙染間，不利生物棲息。（陳世宗翻攝）

台中市惠來溪及潮洋溪因民生汙水排放導致水質不佳，引起附近居民怨聲載道。水利局長范世億3日說，該局將投入6.22億元進行水環境改善，於河岸兩側設置約4.1公里截流設施；並在朝馬運動中心旁閒置公有地興建礫間水質淨化場，每天處理量可達1.5萬噸，工程預計明年底完工。

范世億指出，潮洋溪及惠來溪護岸屬混凝土三面光，目前水質介於中度至嚴重汙染間，不利生物棲息；該局將透過兩側設置約4.1公里截流設施，民生汙水將送往朝馬運動中心旁閒置公有地礫間水質淨化場，將水質改善至輕度汙染。

范世億針對港尾溪引流原設計採用動力抽水馬達，指示應以自然重力進流改進；並要求將惠來溪河床底原設計封底，應變更為自然透水工法減少生態衝擊；同時改造老舊混凝土河道，將種植豐富植栽及水生植物搭配鄰近逢甲商圈、朝馬運動中心等人潮聚集地，打造嶄新的河岸水環境。

面對汛期將至，水利局指出，惠來溪上石路至西屯路區間的截流槽施作、植栽牆面結構工程均已做好完整防災整備，汛期結束後也將接續改造舊有混凝土渠底；朝馬運動中心旁空地正進行礫間處理槽區開挖及結構體施作，預計今年底前完成礫間槽體結構。

范世億強調，惠來溪水環境改善工程預計明年底完工，期待透過綠色水岸串聯逢甲商圈、新光三越商圈、朝馬國民運動中心及國家歌劇院等重要景點，連結水湳經貿園區及7期新市政中心，塑造活力多元的永續水環境。

(中時 )