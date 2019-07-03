在已開發國家中，心血管疾病致死率居高不下，但以核磁共振技術治療，因使用放射線恐伴隨風險，美國洛杉磯西達－賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)與加州大學洛杉磯分校組成台美研究團隊，共同研發心臟核磁共振造影(MRI)技術，提供無風險、零針頭、無放射線的心臟病風險檢測選項，相關技術除了已申請美國專利商標局專利，更獲刊於國際《轉化醫學》期刊(Science Translational Medicine)，市值預估逾百億美金。

在已開發國家中，心血管疾病長年暫居致死率的第一名。根據衛福部在2017年的統計，心臟病是台灣人第2號殺手，共奪走2萬644條寶貴性命，平均每26分鐘就有1人死於心臟病。 尤其因為現代人飲食西化，更讓台灣人血液中的膽固醇、壞膽固醇在近10年愈來愈高，而成為國人第一大危險因子。

而心肌梗塞源於缺血造成的心臟肌肉供氧量不足，進而造成組織受損與壞死，是心血管疾病當中尤其致命的一環。典型症狀如輕微胸痛、呼吸困難、倒汗等等雖為病徵警示，卻在日常生活中不容易警覺到是心肌梗塞，尤其女性對疼痛耐受度較高，容易延誤就醫。

來自台灣的美國洛杉磯西達-賽奈醫學中心助理教授楊欣融，與加州大學洛杉磯分校兼任教授Dharmakumar組成研究團隊，共同研發這項技術。

楊欣融表示，傳統對於心肌供血能力的檢測方法中，因為無論使用侵入式心導管檢測或是非侵入式的核子醫學、電腦斷層與核磁共振造影，皆會於檢測過程中使受試者暴露於侵入式手術、有害之放射性物質和重金屬顯影劑，從而大幅度提高檢測風險。

楊欣融指出，在體檢場景中，替尚未出現或輕微症狀的健康人群，進行心臟病風險檢測，一直是健檢過程中難以突破的兩難。本次研究則成功突破這項痛點，藉由精準調控血液中二氧化碳濃度，結合對於血氧濃度敏感之先進心臟核磁共振造影技術(BOLD-MRI)，成功突破傳統非侵入式心臟病風險檢測方法的限制，達成不需用到針頭、沒有放射線的無風險心臟病檢測技術。該技術已申請美國專利商標局專利，預計將應用於年度產值百億美元的體檢市場與臨床心肌灌注造影市場。

(旺報 )